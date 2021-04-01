Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarılı Kovid-19 mücadelesi üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yaklaşımı etkili oldu
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Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarılı Kovid-19 mücadelesi üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yaklaşımı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarılı Kovid-19 mücadelesi üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yaklaşımı etkili oldu

Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarılı Kovid-19 mücadelesi üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yaklaşımı etkili oldu.

Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarılı Kovid-19 mücadelesi üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yaklaşımı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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