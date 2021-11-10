Koca: mRNA aşısının üzerinden 6 ay geçmiş vatandaşlarımız, yarından itibaren hatırlatma dozunu olabilecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren Mrna aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun risk grubundaki vatandaşların durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandığını kaydetti.

Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesinin sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağladığını belirten Koca, hastanelerde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyrinin önemli bir güvence olduğuna işaret etti.

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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