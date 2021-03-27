Koca: "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine...
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Koca: "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine...

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Koca: 'Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine...

Koca: "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine tanımlandı"

Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi

Koca: "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine tanımlandı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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