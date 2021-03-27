Koca: "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Koca: "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine tanımlandı"
Koca: "Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine tanımlandı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan