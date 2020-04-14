Koca: "(Maske dağıtımı) Perşembe günü itibariyle 39 milyon kişiye mesaj gönderilmiş olacak" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (10)

"(Eczanelerde bulaş riski) Eczacı arkadaşlarımız bizim birinci basamak sağlık kuruluşu olarak gördüğümüz bir yapı"

"Bu mücadelede (eczanelerin) çok önemli bir fonksiyon icra ettiklerini bu ordumuzun çok önemli bir parçası olduğunu söylemek istiyorum."

"(Maske dağıtımı) Şu ana kadar 20 milyona yakın kişiye mesaj gönderildi. Perşembe günü itibariyle 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak. vatandaşlarımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilir olacaklar"

Kaynak: AA