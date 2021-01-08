Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."

Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır.