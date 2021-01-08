Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."
08.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:03
Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır.
Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan