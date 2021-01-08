Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."
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Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."

08.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:03
Koca:

Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır.

Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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