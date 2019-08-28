28.08.2019 12:39

- Koca kurbanı kadın toprağa verildi

Mersin'de ayrı yaşadığı kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde ayrı yaşadığı kocası tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay Erdemli ilçesi Koyuncu Mahalesi'nde Cezaevi Sokak'ta ayrı yaşadığı kocası Hasan G. tarafından işlettiği bakkal dükkanında pompalı tüfekle vurulan Ayşe G'nin cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

Alata Mezarlığına getirilen 2 çocuk annesi Ayşe G. kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Hasan G.'nin Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA