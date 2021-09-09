Koca: "(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi"
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Koca: "(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.(3)

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi."

Koca: "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz"

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil."

Koca: '(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi'
Koca: '(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi'
Koca: '(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi'
Koca: '(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi.'
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel...
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Koca: "(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi" - Haberler
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