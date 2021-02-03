Koca: "(Kovid-19) Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."
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Koca: "(Kovid-19) Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."

03.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:27
Koca:

Koca: "(Kovid-19) Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.

Koca: "(Kovid-19) Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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