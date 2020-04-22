Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır istiyoruz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)

"(Sağlık çalışanı istihdamı) 37 bin kişiye yakın bir alım söz konusu oldu."

"Sadece Başakşehir Şehir Hastanemize 20 Mayıs'ta tamamen açıldığında sağlık personeli olarak 3 bin 750 kişi başlamış olacak, hekimler hariç. Hekimler toplamı ise 480 kişi olacak. ne zaman 20 Mayıs'ta"

Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara hızla geçmiş oluruz."

Sağlık Bakanı Koca: "Hekim açığımız genel olarak var ama pandemiye özel bu anlamda ciddi bir sorunumuzun olmadığını görüyoruz"

Koca: "Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir."

Kaynak: AA