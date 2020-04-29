Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik,...
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıSağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.
29.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:13
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz."
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA