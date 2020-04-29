Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik,...
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Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik,...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıSağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

Koca: '(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik,...
29.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:13

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz."

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Koca: '(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik,...

Kaynak: AA

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