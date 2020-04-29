Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik,... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıSağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz." ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2) Kaynak: AA