Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir"
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Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.(2)

Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı."

Koca: "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir."

Sağlık Bakanı Koca: "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz."

Koca: '(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir'
Koca: '(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir'
Koca: '(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir'
Koca: '(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
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Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir" - Haberler
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