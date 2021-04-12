Koca: "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor."
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Koca: "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor."

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor."

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır."

Koca: 'Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.'
Koca: 'Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.'
Koca: 'Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.'
Koca: 'Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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