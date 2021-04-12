Koca: "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor."
Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor."
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran