Koca: "(Kovid-19) Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak."
11.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:24
Koca: "(Kovid-19) Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak.
Koca: "(Kovid-19) Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan