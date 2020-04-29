Koca: "(Kovid-19'la mücadele) İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece...
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
29.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:51
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz."
Kaynak: AA