Koca: "(Kovid-19'la mücadele) İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6) Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz." Kaynak: AA