Koca: "(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz"
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Koca: "(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,basın toplantısı düzenledi. (4)

Koca: "(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz.12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtık."

Koca: '(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz'
Koca: '(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz'
Koca: '(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz'
Koca: '(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
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Koca: "(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz" - Haberler
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