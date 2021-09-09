Koca: "(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,basın toplantısı düzenledi. (4)
Koca: "(Kovid-19) Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz.12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu