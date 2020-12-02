Koca: "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koca: "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."

02.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:27
Koca:

Koca: "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır.

Koca: "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

İlgili Haberler

Rus ordusunda toplu Covid-19 aşılaması başladı
Rus ordusunda toplu Covid-19 aşılaması başladı
Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu
Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu İrem Derici Caner Cindoruk
Spor Falcao Şenol Güneş Caner Erkin Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koca: "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 23:30:20. #1.15#
title