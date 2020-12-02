Koca: "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."
02.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:27
Koca: "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır.
Koca: "(Kovid-19) Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü