Koca: "(Kovid-19'da Hindistan varyantı) Hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır"

Sağlık Bakanı Fafrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fafrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fafrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fafrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca: "Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek."

Koca: "(Kovid-19'da Hindistan varyantı) Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı