Koca: "(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim"
Sağlık Bakanı Fafrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fafrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fafrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fafrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. (2)
Bakan Koca: "(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim."
Koca: "İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir."
Koca: "Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır."
Bakan Koca: "(Kovid-19) Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı