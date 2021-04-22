Koca: "(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim"
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Koca: "(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fafrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fafrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fafrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fafrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. (2)

Bakan Koca: "(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim."

Koca: "İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir."

Koca: "Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır."

Bakan Koca: "(Kovid-19) Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır."

Koca: '(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim'
Koca: '(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim'
Koca: '(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim'
Koca: '(Kovid-19) Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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