Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıBakan Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Bakan Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz." Koca: "(Kovid-19) Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi." ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3) Kaynak: AA