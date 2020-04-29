Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada...
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıBakan Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.
29.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:06
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
Bakan Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz."
Koca: "(Kovid-19) Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi."
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA