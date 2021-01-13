Koca: "(Kovid-19 aşısı) Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum."
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Koca: "(Kovid-19 aşısı) Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum."

13.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:33
Koca:

Koca: "(Kovid-19 aşısı) Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum.

Koca: "(Kovid-19 aşısı) Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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