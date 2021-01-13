Koca: "(Kovid-19 aşısı) Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum."
13.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:33
Koca: "(Kovid-19 aşısı) Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum.
Koca: "(Kovid-19 aşısı) Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş