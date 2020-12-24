Koca: "(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim"
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Koca: "(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim"

24.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (5)

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim."

Koca: "Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz."

Bakan Koca: "Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim."

Koca: '(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim'
Koca: '(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim'
Koca: '(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim'
Koca: '(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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