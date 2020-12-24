Koca: "(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (5)

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim."

Koca: "Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz."

Bakan Koca: "Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu