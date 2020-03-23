Koca: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye sağduyulu politika izledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
23.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(3)
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Kaynak: AA