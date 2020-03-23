Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde...
Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil."
23.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:10
Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil."
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Kaynak: AA