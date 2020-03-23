Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde... Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil."

Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil." Kaynak: AA