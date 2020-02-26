26.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:52

Koca: " (Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası) DSÖ'den bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?"

Kaynak: AA