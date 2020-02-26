Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası) DSÖ'den bir şeyi gizleyebilir misiniz?
26.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:52
Koca: " (Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası) DSÖ'den bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?"
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA