Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif,...
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Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif,...

Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek?

26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:42
Koca:

Koca: " ( vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi?"

Kaynak: AA

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