Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif,...
Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek?
26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:42
Koca: " (Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi?"
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Kaynak: AA