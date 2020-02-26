26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:42

Koca: " (Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi?"

Kaynak: AA