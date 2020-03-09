Koca: "(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
09.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(4)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Koca: "(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde"