Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor"
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Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor"

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi.

11.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:36
Koca:

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. (3)

Bakan Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor"
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