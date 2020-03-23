Koca: "(Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da... Koca: "(Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak.

Koca: " (Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak." Kaynak: AA