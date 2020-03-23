Koca: "(Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da...
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Koronavirüs, Politika

Koca: "(Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da...

Koca: "(Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak.

23.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:04
Koca:

Koca: " (Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak."

Kaynak: AA

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Manşet

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