26.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:28

Koca: " (Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur."

Kaynak: AA