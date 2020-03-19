Koca: "(Koronavirüs) Kuluçka süresinin asgari iki, azami on dört gün ortalama beş, altı gün olduğu... TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. (1) Kaynak: AA