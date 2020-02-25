Koca, koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin...
Koca, koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini bildirdi.
25.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:42
Koca, koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini bildirdi.
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Kaynak: AA