Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve...
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Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve...

Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu."

26.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:54
Koca:

Koca: "() Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu."

Kaynak: AA

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