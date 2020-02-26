Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve...
Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu."
26.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:54
Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu."
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Kaynak: AA