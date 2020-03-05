Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak...
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Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu.

05.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:27
Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. (1)

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak...
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