Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu.
05.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. (1)
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık."
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Kaynak: AA