05.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:34

Koca: "(Koronavirüs) Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin"

Kaynak: AA