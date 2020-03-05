Koca: "(Koronavirüs) Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe...
Koca: "(Koronavirüs) Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin"
05.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:34
Koca: "(Koronavirüs) Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin"
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Kaynak: AA