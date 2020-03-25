Koca: "(Koronavirüs) Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.

Koca: "(Koronavirüs) Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu."

Kaynak: AA