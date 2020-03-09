Koca: "(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım...
Koca: "(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz."
09.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:38
Koca: "(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz."
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Kaynak: AA