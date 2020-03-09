Koca: "(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım... Koca: "(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz."

Koca: "(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz." Kaynak: AA