Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz.
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Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz.

26.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:58
Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz.

Koca: () 33 ülkede görüldü, 'de yok, olmaması için gayret içindeyiz. Vatandaşımız panik havası içinde olmasın."

Kaynak: AA

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