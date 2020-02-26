Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz.
26.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:58
Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz. Vatandaşımız panik havası içinde olmasın."
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA