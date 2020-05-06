Koca: "(Kontrollü sosyal hayat) Yeni dönemin kendine has kuralları olacak"
06.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (8)
Koca: "Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak"
Koca: "(Kontrollü sosyal hayat) Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz."
Kaynak: AA