Koca: "(Kontrollü sosyal hayat) Yeni dönemin kendine has kuralları olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (8)

Koca: "Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak"

Koca: "(Kontrollü sosyal hayat) Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz."

Kaynak: AA