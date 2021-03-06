Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?"

Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?