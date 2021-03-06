Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?"
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Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?"

06.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:27
Koca:

Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?

Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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