Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?"
06.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:27
Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?
Koca: "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş