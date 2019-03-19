Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan Böyle Buranın Adı Kartal...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak"
Kaynak: AA