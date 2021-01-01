Koca: "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır."
01.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:05
Koca: "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.
Koca: "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin