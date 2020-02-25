Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını,...
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Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını,...

Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.

25.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:30
Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını,...

Koca, 'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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