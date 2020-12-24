Koca: "İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık"
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Koca: "İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık"

24.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (6)

Bakan Koca: "İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün."

Bakan Koca: "İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz."

Koca: 'İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık'
Koca: 'İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık'
Koca: 'İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık'
Koca: 'İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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