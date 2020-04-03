Koca: "(İnfaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edilecekler) Gerekli planlama yapılıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
03.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)
Koca, infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamanın yapıldığını bildirdi.
Kaynak: AA