Koca: "(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor"
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Koca: "(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor"

09.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:19

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (10)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor."

Koca, son 4-6 ay içinde hastalığı geçirenlerin aşılamanın dışında tutulmasının düşünüldüğünü bildirdi.

Koca, bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 216 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca: '(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor'
Koca: '(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor'
Koca: '(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor'
Koca: '(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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