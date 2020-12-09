Koca: "(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (10)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İnaktif aşı) İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor."
Koca, son 4-6 ay içinde hastalığı geçirenlerin aşılamanın dışında tutulmasının düşünüldüğünü bildirdi.
Koca, bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 216 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu