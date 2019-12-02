Koca: "Herhangi bir ücret istemeden vatandaşına hizmet veren tek hava ambulansı hizmetinin bizde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında konuştu.
02.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Koca: "Herhangi bir ücret istemeden vatandaşına hizmet veren tek hava ambulansı hizmetinin bizde...