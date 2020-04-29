Koca: "Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor"
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıSağlık Bakanı Koca: "Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor.
29.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:22
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
Sağlık Bakanı Koca: "Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız."
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: AA