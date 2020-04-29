Koca: "Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor" Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıSağlık Bakanı Koca: "Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Koca: "Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız." ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4) Kaynak: AA