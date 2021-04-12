Koca: "Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü."
Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü."
Koca: "Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici."
Koca: "Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz."
Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran