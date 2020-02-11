Koca: "Gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı"
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Koca: "Gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı"

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi.

11.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:30
Koca:

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. (3)

Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı."

Koca: "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Koca: "Gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı"
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