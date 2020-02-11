Koca: "Gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı"
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. (3)
Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolculardan 3. kez alınan numunelerin sonuçları da negatif çıktı."
Koca: "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar."