'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik'

'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik'

Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi.

09.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:03

'nın (THY), Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi. THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım'a özel bir paylaşıldı. 38 saniyelik videoda bulutların üzerinde 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik mesajı verilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik'
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